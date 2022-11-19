Врачи рассказали, почему иногда не получается сходить в туалет

По статистике ВОЗ примерно 16% взрослого населения Земли регулярно сталкиваются с такой неприятной проблемой, как запор, причем большинство таких «страдальцев женщины.

Смена обстановки:

Перелет, сухой воздух и обезвоживание в самолете, стресс, связанный с переменой обстановки, а главное – непривычная еда и режим питания. Все это может стать причиной так называемого «отпускного запора» — неприятности, которая может здорово испортить командировку или долгожданный отпуск. Чтобы избежать этой неприятности, старайтесь пить как можно больше жидкости до, во время и после перелета, обязательно включайте в свое меню побольше клетчатки и жидкой пищи, а также ешьте продукты, богатые пробиотиками.

Стресс:

Запор – один из симптомов стресса или даже начинающейся депрессии. Как это ни странно, но бактерии, живущие в нашем кишечнике, влияют на наше настроение и уровень энергии, а если мы слишком долго испытываем стресс, эти бактерии погибают – и нормальная работа кишечника нарушается.

Прием обезболивающих препаратов:

Регулярный и длительных прием обезболивающих препаратов, особенно опиоидов, может нарушить регулярную работу кишечника и привести к запорам. Кроме того, боль – это сильный стресс для организма, который также может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Недостаток жидкости:

Большинство из нас не получает достаточно жидкости в течение дня: мы часто принимаем сигналы жажды за чувство голода и едим, когда хотим пить; чай и особенно кофе также скорее лишают нас влаги – и в итоге кишечник не получает достаточно воды, необходимой для его нормальной работы. Так что даже если вы едите достаточно клетчатки, но при этом мало пьете, скорее всего, у вас будут трудности с опорожнением кишечника.

Нарушения работы щитовидной железы:

Гормоны, которые вырабатывает наша щитовидка, регулируют многие процессы в организме, в том числе и процесс пищеварения. Если же из-за гипотиреоза этого гормона становится недостаточно, работа кишечника замедляется и развиваются запоры.

Беременность:

Изменения гормонального фона, непривычная диета, сильный стресс, а также давление, которое увеличившаяся в размерах матка оказывает на внутренние органы – все это причины запора, с которыми почти все беременные сталкиваются на ранних сроках, а некоторые – и на протяжении всей беременности.

Рассеянный склероз и болезнь Паркинсона:

Заболевания, которые влияют на нервную систему, способны изменить моторику пищеварительного тракта и затруднить или замедлить продвижение по нему пищи. Кроме того, при этих заболеваниях может нарушиться способность сфинктера расслабляться и выпускать каловые массы наружу.

Рак толстой кишки:

Регулярные запоры также могут быть признаком рака кишечника: из-за опухолей каловые массы задерживаются внутри кишечника, не могут продвигаться к «выходу» и развивается запор.