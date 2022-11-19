Из магазина в Швеции украли 400 клюшек и 100 пар коньков, подозревают россиян

В Швеции ограбили магазин спортивных товаров. Сообщается, что воры унесли хоккейную экипировку.

Владелец магазина Матс Лёв утверждает, что украдено около 100 пар коньков и порядка 400 клюшек.

Общая стоимость товаров составляет примерно 150 тыс. долларов. Лёв считает, что это был заказ из России.

По его словам, у россиян сейчас нет хоккейной экипировки, поэтому они могли заплатить за ограбление. В магазине не осталось ни одной пары коньков.