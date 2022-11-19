Зеленский: самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
2022-11-19 23:18
Владимир Зеленский утверждает, что наибольшие трудности с электроснабжением испытывают жители трёх конкретных украинских городов.
В субботу вечером Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в ходе которого сообщил, что после новых российских ракетных ударов наиболее тяжёлая ситуация с подачей электричества в частные домовладения и объекты социальной инфраструктуры наблюдается на территории Киева, Харькова и Одессы.
Примечательно, что накануне в Одессе стартовали акции протеста против отключения электричества, участники которых уже двое суток перекрывают дороги города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Зеленский: самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове
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