Зеленский: самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе и Харькове

Владимир Зеленский утверждает, что наибольшие трудности с электроснабжением испытывают жители трёх конкретных украинских городов.

В субботу вечером Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в ходе которого сообщил, что после новых российских ракетных ударов наиболее тяжёлая ситуация с подачей электричества в частные домовладения и объекты социальной инфраструктуры наблюдается на территории Киева, Харькова и Одессы.

Примечательно, что накануне в Одессе стартовали акции протеста против отключения электричества, участники которых уже двое суток перекрывают дороги города.