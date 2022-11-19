FAZ: Украина хочет прямого конфликта НАТО с Россией

Немецкое издание FAZ пишет, что украинские власти стараются вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

Автор статьи Томас Гутшкер утверждает, что именно для этого Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба и Андрей Мельник обвиняли Россию обвиняли Россию в падении ракеты в Польше.

При этом автор подчеркивает, что все эти представители властей Украины только навредили стране своими действиями, поскольку теперь им никто не будет доверять.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет втянуто в украинский конфликт.