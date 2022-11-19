Мэр Энергодара Волга уволен по решению администрации Запорожской области
2022-11-19 23:27
Глава города Энергодар Александр Волга был освобождён от занимаемой должности по указу администрации региона.
Пресс-служба военно-гражданской администрации Запорожской области уведомляет, что мэр расположенного в регионе города Энергодар Александр Волга был уволен в связи с соответствующим приказом ВГА Запорожья и более не исполняет обязанности главы данного населённого пункта.
Примечательно, что ранее в тот же день стало известно об обстреле Запорожской АЭС украинскими войсками, который является первым подобным инцидентом с начала октября. Именно в Энергодаре располагается Запорожская атомная электростанция.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Мэр Энергодара Александр Волга освобождён от занимаемой должности
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