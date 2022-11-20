Украина начала тестирование поставок электроэнергии из Европы
2022-11-20 00:30
Энергетическая компания Украины повторно провела тестовую поставку электроэнергии из Европы.
В компании уточняют, что импорт электроэнергии в данном случае не является коммерческим.
Тестирование поставок проводится для изучения возможности получения электроэнергии из Словакии, если появится такая необходимость.
За последний месяц компания уже во второй раз осуществляет такую тестовую поставку.
Опубликовано: Светлана Репина
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