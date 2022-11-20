Диетолог Адам Мейер назвал естественные способы быстрого похудения
2022-11-20 01:20
Диетлого Адам Мейер утверждает, что отказ от латте и капучино помогает быстро уменьшить жировые отложения на всем теле.
Для похудения он советует отказаться от обработанных продуктов, таких как белый хлеб, колбасы и выпечка.
Ускорить снижение массы тела помогут ограничение обезжиренных продуктов и продуктов без сахара с искусственными подсластителями.
Быстро избавиться от жировых отложений можно с помощью кардиоупражнений, но их нужно выполнять регулярно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диетолог Адам Мейер назвал естественные способы быстрого похудения
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