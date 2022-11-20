Диетолог Адам Мейер назвал естественные способы быстрого похудения

Диетлого Адам Мейер утверждает, что отказ от латте и капучино помогает быстро уменьшить жировые отложения на всем теле.

Для похудения он советует отказаться от обработанных продуктов, таких как белый хлеб, колбасы и выпечка.

Ускорить снижение массы тела помогут ограничение обезжиренных продуктов и продуктов без сахара с искусственными подсластителями.

Быстро избавиться от жировых отложений можно с помощью кардиоупражнений, но их нужно выполнять регулярно.

