Диетолог Бьянка Гарсия предлагает больше есть, чтобы похудеть и нарастить мышцы

Диетолог Бьянка Гарсия отмечает, что тем, кто хочет похудеть и нарастить мышечную массу, нужно есть больше, а не меньше.

Она рекомендует питаться небольшими порциями, никогда не пропуская завтрак. Так организм сможет получать питательные вещества и оставаться в равновесии.

Частые приемы пищи повышают способность тела к сжиганию жира, потому есть нужно каждые три часа.

При этом каждый прием пищи должен быть сбалансированным по содержанию белков, углеводов и жиров.