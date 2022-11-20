Диетолог Бьянка Гарсия предлагает больше есть, чтобы похудеть и нарастить мышцы
2022-11-20 01:25
Диетолог Бьянка Гарсия отмечает, что тем, кто хочет похудеть и нарастить мышечную массу, нужно есть больше, а не меньше.
Она рекомендует питаться небольшими порциями, никогда не пропуская завтрак. Так организм сможет получать питательные вещества и оставаться в равновесии.
Частые приемы пищи повышают способность тела к сжиганию жира, потому есть нужно каждые три часа.
При этом каждый прием пищи должен быть сбалансированным по содержанию белков, углеводов и жиров.
Опубликовано: Светлана Репина
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