WP: иранские беспилотники будут производить в России

Издание The Washington Post со ссылкой на информацию западных спецслужб сообщает, что Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников в России.

Сообщается, что речь идет о сотнях БПЛА, а договоренность была достигнута во время визита российской делегации в Иран в начале ноября.

Журналисты попытались получить комментарии по этому вопросу, но в правительствах стран НАТО и в Минобороны России не ответили на запрос.

Не дает комментариев и представительство Ирана в ООН. Однако там указывают на длительное сотрудничество с Россией.