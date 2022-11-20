WP: иранские беспилотники будут производить в России
2022-11-20 01:30
Издание The Washington Post со ссылкой на информацию западных спецслужб сообщает, что Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников в России.
Сообщается, что речь идет о сотнях БПЛА, а договоренность была достигнута во время визита российской делегации в Иран в начале ноября.
Журналисты попытались получить комментарии по этому вопросу, но в правительствах стран НАТО и в Минобороны России не ответили на запрос.
Не дает комментариев и представительство Ирана в ООН. Однако там указывают на длительное сотрудничество с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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