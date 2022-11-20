Маск запустил голосование об аккаунте Трампа в Twitter и спровоцировал атаку ботов
2022-11-20 01:35
Владелец сети Twitter Илон Маск запустил опрос по поводу возвращения аккаунта бывшему президенты США Дональду Трампу.
Он отметил, что этот опрос поможет доработать имеющуюся в Twitter систему голосования.
При этом Маск рассказал, что после запуска опроса началась впечатляющая атака ботов. Он считает, что они скоро выдохнутся.
В опросе зафиксировано более 13 млн голосов за 20 часов после его публикации. 52% - за возвращение аккаунта.
Опубликовано: Светлана Репина
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