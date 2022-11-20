Диетолог Мелисса Митри объяснила, в какое время нужно есть, чтобы похудеть
2022-11-20 01:40
По словам диетолога Мелиссы Митри, лучшее время для приема пищи наступает в 7 утра и длится до 15.00.
Если есть только в это время, можно быстро сбросить вес, а заодно улучшить состояние здоровья.
В любом случае нужно съедать большую часть калорий в первой половине дня и следить за тем, чтобы интервал голодания был не менее 12 часов.
Завтрак должен содержать достаточно белка. Подойдет, например, омлет с порцией фруктов и греческим йогуртом.
Опубликовано: Светлана Репина
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