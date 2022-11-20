Диетолог Саманта Бош назвала лучшие утренние напитки для сжигания жира на животе
2022-11-20 01:46
Диетолог Саманта Бош рассказывает, что лучший утренний напиток для сжигания жира – это вода с лимоном.
А вот сладкий кофе и его производные вроде латте лучше ограничить, поскольку они содержат много калорий и могут замедлить похудение.
В смузи диетолог рекомендует добавлять овсяные хлопья, чтобы повысить потребление клетчатки и избавиться от тяги к перекусам.
Снизить аппетит, поддержать обмен веществ и похудеть помогают протеиновые коктейли.
Опубликовано: Светлана Репина
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