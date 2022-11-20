Диетолог Кайла Гарритано назвала ужасные последствия ежедневного употребления пива
2022-11-20 01:52
Диетолог Кайла Гарритано рассказала, что употребление пива способствует быстрому набору веса из-за высокой калорийности напитка.
Пиво, выпитое после спортивной тренировки, замедляет восстановление мышц и усиливает обезвоживание.
Ежедневное потребление пива может привести к повышению артериального давления, а со временем – к риску инсульта.
Пиво также снижает эффективность инсулина, повышает уровень сахара в крови и в конечном итоге может спровоцировать развитие сахарного диабета.
Опубликовано: Светлана Репина
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
США могут заставить Польшу отправить свои войска на Украину
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США