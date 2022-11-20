Диетолог Кайла Гарритано назвала ужасные последствия ежедневного употребления пива

Диетолог Кайла Гарритано рассказала, что употребление пива способствует быстрому набору веса из-за высокой калорийности напитка.

Пиво, выпитое после спортивной тренировки, замедляет восстановление мышц и усиливает обезвоживание.

Ежедневное потребление пива может привести к повышению артериального давления, а со временем – к риску инсульта.

Пиво также снижает эффективность инсулина, повышает уровень сахара в крови и в конечном итоге может спровоцировать развитие сахарного диабета.