19 ноября в мире праздновали Всемирный день туалета

С 2001 год в мире отмечается всемирный день туалета, учрежденный Всемирной туалетной организацией.

Его придумали, чтобы обратить внимание на необходимость преодоления глобального кризиса в сфере санитарии.

По данным организации, сейчас доступа к базовым санитарным услугам не имеют 1,7 млрд жителей разных стран.

В Европе собственного туалета со сливом нет только в 3% европейских домов, причем в Северной Европе показатель максимальный. В России такие туалеты имеются в 86% домов.