19 ноября в мире праздновали Всемирный день туалета
2022-11-20 01:59
С 2001 год в мире отмечается всемирный день туалета, учрежденный Всемирной туалетной организацией.
Его придумали, чтобы обратить внимание на необходимость преодоления глобального кризиса в сфере санитарии.
По данным организации, сейчас доступа к базовым санитарным услугам не имеют 1,7 млрд жителей разных стран.
В Европе собственного туалета со сливом нет только в 3% европейских домов, причем в Северной Европе показатель максимальный. В России такие туалеты имеются в 86% домов.
Опубликовано: Светлана Репина
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