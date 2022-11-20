Райан Рейнольдс рассказал, как Хью Джекман не смог научить его танцевать

Перед новым рождественским мюзиклом Spirited Райан рейнольдс попросил Хью Джекмана научить его петь и танцевать.

Рейнольдс говорит, что Джекман делает все это очень естественно, но его помощь оказалась бесполезной.

Хью предложил Райану слушать биты и двигаться под них, но тот не мог услышать биты.

В итоге Джекман посоветовал Рейнольдсу наслаждаться тем, что он делает. И это наконец сработало.