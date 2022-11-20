Райан Рейнольдс рассказал, как Хью Джекман не смог научить его танцевать
2022-11-20 02:31
Перед новым рождественским мюзиклом Spirited Райан рейнольдс попросил Хью Джекмана научить его петь и танцевать.
Рейнольдс говорит, что Джекман делает все это очень естественно, но его помощь оказалась бесполезной.
Хью предложил Райану слушать биты и двигаться под них, но тот не мог услышать биты.
В итоге Джекман посоветовал Рейнольдсу наслаждаться тем, что он делает. И это наконец сработало.
Опубликовано: Светлана Репина
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
США могут заставить Польшу отправить свои войска на Украину
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США