Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались друзьями
2022-11-20 02:37
Журнал People сообщает, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались, но решили сохранить дружеские отношения.
Стайлс гастролирует и собирается за границу. Уайлд занимается детьми и работает в Лос-Анджелесе.
Уайлд сфотографировали со Стайлсом в январе 2021 года, через два месяца после ее расставания с женихом Джейсоном Судейкисом.
Оливия утверждала, что ее отношения с Гарри начались уже после окончательного разрыва с Джейсоном.
Опубликовано: Светлана Репина
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Полковник Макгрегор: Байден ошибочно поверил в победу Украины
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
США могут заставить Польшу отправить свои войска на Украину
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США