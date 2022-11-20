Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались друзьями

Журнал People сообщает, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались, но решили сохранить дружеские отношения.

Стайлс гастролирует и собирается за границу. Уайлд занимается детьми и работает в Лос-Анджелесе.

Уайлд сфотографировали со Стайлсом в январе 2021 года, через два месяца после ее расставания с женихом Джейсоном Судейкисом.

Оливия утверждала, что ее отношения с Гарри начались уже после окончательного разрыва с Джейсоном.