Между Си Цзиньпином и канадским премьером Трюдо состоялся напряженный разговор с претензиями
2022-11-20 03:00
Напряженный обмен мнениями между президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 на этой неделе был вызван утечкой подробностей разговора между ними.
Канадские вещательные компании опубликовали видео, на котором Си Цзиньпин говорит Трюдо о том, что все их обсуждения просочились в прессу и называет это неуместным.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что утечка разговоров между лидерами во внешний мир не соответствует здравому смыслу обменов на высоком уровне.
Трюдо в ответ сказал, что в Канаде верят в свободный и откровенный диалог.
Опубликовано: Светлана Репина
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