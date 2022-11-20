Между Си Цзиньпином и канадским премьером Трюдо состоялся напряженный разговор с претензиями

Напряженный обмен мнениями между президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 на этой неделе был вызван утечкой подробностей разговора между ними.

Канадские вещательные компании опубликовали видео, на котором Си Цзиньпин говорит Трюдо о том, что все их обсуждения просочились в прессу и называет это неуместным.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что утечка разговоров между лидерами во внешний мир не соответствует здравому смыслу обменов на высоком уровне.

Трюдо в ответ сказал, что в Канаде верят в свободный и откровенный диалог.