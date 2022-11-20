Жителей Германии предупредили о полном отключении электроэнергии
Долгое время казалось немыслимым, что в Германии может просто погаснуть свет. Этой зимой, по мнению экспертов, это могло произойти. Не потому, что не хватает энергии, а для защиты сети.
Из-за напряженной ситуации с энергоснабжением, по оценкам Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK), в ближайшие месяцы в Германии могут произойти перебои с подачей электроэнергии, намного превышающие то, что происходило до сих пор.
"Приходится предполагать, что зимой будут отключения электроэнергии. Под этим я подразумеваю региональные и временно ограниченные отключения электроэнергии", - сказал в интервью Welt am Sonntag глава BBK Ральф Тислер.
Однако причиной этого может быть не только нехватка энергии, но и преднамеренное временное отключение сети операторами, чтобы защитить их и обезопасить все поставки.
"Риск возникновения такой ситуации возрастает с января и февраля, поэтому мы должны предположить, что в некоторых местах какое-то время будут перебои с подачей электроэнергии", — сказал Ральф Тислер.
В этом контексте президент ВВК раскритиковал государственные органы за то, что они не всегда были достаточно готовы к чрезвычайным ситуациям, таким как отключение электроэнергии.
Опубликовано: Николай Скира
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