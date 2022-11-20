МИД РФ заявил, что Польша толкает ОБСЕ в пропасть, отказав во въезде Лаврову

МИД России назвало решение польских властей относительно декабрьской встречи СМИД ОБСЕ, организованной в Лодзи, беспрецедентным и провокационным.

Напомним, Польша не согласна с участием главы российской дипломатии Сергея Лаврова во встрече.

Польша отказала в выдаче виз россиянам, которые должны были войти в состав делегации, участвующей в очередном СМИД ОБСЕ. Мероприятие состоится 1-2 декабря в Лодзи.

Аналогичный отказ был сделан в связи с запланированным на 24-26 ноября в Варшаве заседанием Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как неофициально указывают СМИ, польские власти не согласны с тем, что в состав делегации должны входить лица, подпадающие под санкции ЕС в связи. Один из них — министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД России распространил в субботу, 19 ноября заявление, в котором назвал отказ министра иностранных дел Сергея Лаврова от участия в мероприятии "беспрецедентным и провокационным". Россия считает, что правила ОБСЕ были нарушены.

"Неприемлемая атака на Россию в контексте СМИД является кульминацией всего польского "антипрезидентства" в Организации. Польские власти не позволяют Организации в полной мере выполнять свои функции: во-первых, они заблокировали участие российских парламентариев на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Варшава , 24-26 ноября) грубо нарушили права нашей делегации на министерской встрече", — говорится в сообщении МИД России.

Россия считает, что "такими деструктивными решениями поляки при поддержке единомышленников из западного лагеря толкают ОБСЕ в пропасть". При этом было объявлено, что российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.