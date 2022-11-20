«Желтые жилеты» в Париже напомнили властям о росте стоимости жизни, трое задержаны полицией

По данным штаба полиции Парижа 680 «желтых жилетов» прошли маршем по улицам Парижа в субботу днем, чтобы отметить четвертую годовщину движения.

Выйдя с площади Биржи, демонстранты, в том числе родоначальник движения Жером Родригес, достигли площади Анн-Мари в районе Монмартр под усиленным конвоем полиции.

Часть демонстрантов провозгласила лозунг «климат и социальное чрезвычайное положение», но большинство демонстрантов пели свою любимую: «мы здесь, даже если Макрон этого не хочет, мы здесь».

Марш был омрачен несколькими столкновениями, в ходе которых полиция использовала дубинки, судя по видео, размещенным демонстрантами в социальных сетях. Полиция сообщила о трех задержаниях.

Движение «желтых жилетов», зародившееся осенью 2018 года против политики Эммануэля Макрона и против дороговизны жизни, в последние месяцы не проявляло особой активности. По данным полиции, год назад парижская демонстрация, посвященная трехлетию, собрала 1800 человек.