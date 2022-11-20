В ходе турецких рейдов в Сирии убито 12 проправительственных солдат и курдских боевиков

В субботу вечером в результате турецких авианалетов на несколько позиций на севере и северо-востоке Сирии погибли шесть добровольцев Сирийских демократических сил (СДС), а также шесть проправительственных солдат.

Рейд произошел после того, как Анкара обвинила курдское движение РПК в теракте в Стамбуле 13 ноября в результате которого на пешеходной улице Истикляль шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Власти обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК) и YPG (Отряды народной самообороны), в причастности к взрыву.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу конкретно обвинил курдские отряды YPG, которые контролируют большую часть северо-восточной Сирии, в том, что они несут ответственность за нападение, заявив, что «приказ о нападении был отдан из Кобани».

В пятницу Госдепартамент США заявил, что опасается возможных военных действий со стороны Турции и посоветовав своим гражданам не отправляться в северную Сирию и Ирак.

«Кобани, город, нанесший поражение Исламскому государству, стал объектом бомбардировок со стороны ВВС турецкой оккупации», — заявил в субботу вечером Фархад Шами, представитель Сирийских демократических сил (SDF, вооруженная коалиция, в которой доминируют курды). .

«Час расплаты настал!», - сообщили в Минобороны Турции в Twitter.

«Ублюдки должны будут ответить за свои вероломные нападения», — говорится в сообщении, опубликованном в ночь с субботы на воскресенье на официальном аккаунте.

«Гнезда террора уничтожаются точечными ударами», — заявили турецкие силовики на видео опубликованном там же.

Удары были направлены на объекты SDF в провинциях Алеппо и Хассаке, сообщил AFP директор НПО Рами Абдель Рахман. Рейды также были направлены на позиции, где дислоцированы силы сирийского режима в Ракка и Хассаке, в результате чего были убиты шесть членов SDF и шесть членов проправительственных сил.