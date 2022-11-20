В Марселе журналисты представили проект живой газеты, где читают новости для публики в ресторане

Новое марсельское СМИ Mediavivant решило примирить общественность с новостями, представив их в форме живого выступления.

Ассоциация представила свою первую «живую статью» в ресторане Les Grandes Tables de la Friche la Belle de Mai, на бывшей сигаретной фабрике, превращенной в культурное пространство в одном из самых бедных в городе.

Жан-Батист Мутте, журналист-фрилансер с пятнадцатилетним стажем, придумал это новое средство массовой информации, созданное в 2021 году.

К этому времени существовали другие подобные инициативы, такие как Live Magazine, «живая газета», представляемая в парижских театрах и экспортируемая в Брюссель, Милан и Амстердам.

Mediavivant стремится охватить более широкую аудиторию, тех, «кто не считает себя вправе открывать газету или, кто настороженно относится к журналистам или дистанцируется от них», в рабочих кварталах Марселя и окружающих город сельских общин. Вход на чтение новостей бесплатный.

Согласно последнему выпуску барометра доверия французов к СМИ от газеты La Croix, французы все меньше интересуются текущими событиями, особенно молодежь. Только 62% опрошенных заявили, что интересуются текущими событиями в 2022 году в сравнении с 76% в 2015 году.