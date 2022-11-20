Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter
2022-11-20 10:05
Новый руководитель социальной сделал заявление после того, как рассмотрел результаты опроса своих подписчиков о том, заслуживает ли экс-президент восстановления в сообществе.
«Народ высказался. Трамп будет восстановлен», заявил Илон Маск о возвращении Дональда Трампа в Twitter в субботу, 19 ноября.
По результатам опроса более пятнадцати миллионов американцев или 51,8% участников, проголосовали «за» возвращение политика-республиканца на платформу.
Через несколько минут после этого сообщения аккаунт Дональда Трампа снова стал виден, последний твит датирован 8 января 2021 года. Число подписчиков политика менее чем за два часа выросло до 3 миллионов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter
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