Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Новый руководитель социальной сделал заявление после того, как рассмотрел результаты опроса своих подписчиков о том, заслуживает ли экс-президент восстановления в сообществе.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен», заявил Илон Маск о возвращении Дональда Трампа в Twitter в субботу, 19 ноября.

По результатам опроса более пятнадцати миллионов американцев или 51,8% участников, проголосовали «за» возвращение политика-республиканца на платформу.

Через несколько минут после этого сообщения аккаунт Дональда Трампа снова стал виден, последний твит датирован 8 января 2021 года. Число подписчиков политика менее чем за два часа выросло до 3 миллионов.