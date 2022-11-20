Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочь-преемницу

Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа вместе со своей женой Ри Сол Джу и дочерью в пятницу, 18 ноября.

Северокорейский правитель впервые разрешил сфотографировать свою дочь. По мнению комментаторов, это сигнал миру и северокорейским элитам о четвертом поколении Кимов, готовящихся к приходу к власти.

В пятницу Ким Чен Ын появился на месте пуска ракеты "Хвасон-17" — ядерной ракеты, которую диктатор считает надежным оружием для предотвращения военных угроз США. Однако наибольшее внимание во время мероприятия получила дочь Ким Чен Ына.

В субботу мировые СМИ распространили фотографии северокорейского лидера, который в сопровождении своей дочери-подростка наблюдал за испытательным пуском ракеты-носителя "Хвасон-17".



Это первый случай, когда Ким Чен Ын сфотографировался на публике со своей дочерью. Северокорейское агентство KNCA, официально сообщившее об этом событии, не уточнило подробности о дочери северокорейского лидера, такие как имя или возраст. По данным BBC, это, скорее всего, 12-летняя Ким Чу Э, которая считается старшим ребенком Кима.

"Мы впервые видим дочь Ким Чен Ына на официальном мероприятии. Это показывает, что он чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы взять ее с собой", — сказал эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден из Центра Стимсона в Вашингтоне, которого цитирует Reuters.

По словам Мэддена, Ким Чен Ын, позволив сфотографироваться с дочерью, посылает миру и элитам Северной Кореи сигнал о том, что четвертое поколение Киимов готовится к приходу к власти.

Мэдден отмечает, что Чу-э либо поступит в университет, либо пойдет в армию через 4-5 лет. Ее будут учить руководить. Возможно, она станет советником или, как ее тетя Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, занимающая высокий пост в аппарате пропаганды, — будет играть закулисную роль в аппарате власти.

Напомним, многие факты личной жизни Ким Чен Ына остаются загадкой. Известно, что диктатор женился на Ри, бывшей певице, в 2009 году и что у пары трое детей, родившихся в 2010, 2013 и 2017 годах. Правитель никогда публично не показывал своего преемника.

Диктаторское правление Северной Кореи было наследственным с момента ее основания в 1948 году. Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.