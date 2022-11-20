Фигуристка Медведева на свое 23-летие надела «платье Собчак» за 200 тысяч рублей

Первой в наряде от Khaite перед общественностью блеснула Ксения, а знаменитая спортсменка сделала в нем фото с тортом именинницы.

Евгения Медведева отметила свое 23-летие. Звезда фигурного катания отпраздновала день рождения в платье Khaite черного цвета с пикантным декольте.

Ранее в таком же наряде, цена которого более 200 тысяч рублей, перед общественностью появилась Ксения Собчак. Телеведущая его надела на съемки интервью с семейным психологом Сатьей Дас, сообщает КП.

Медведева сделала фото в платье, сидя на кровати с куском торта в руках. Эффектный снимок спортсменка выложила в соцсетях. Поклонники поздравили кумира с днем рождения и отметили, что наряд ей очень идет.

Сейчас фигуристка продолжает съемки в шоу «Ледниковый период», хотя совсем недавно участие звезды спорта в популярном проекте было под вопросом. Ее изначальный партнер Даня Милохин, с которым Евгения каталась в прошлом сезоне шоу, решил уйти с проекта.

Место блогера в «Ледниковом периоде» занял артист Федор Федотов, известный по фильму «Серебряные коньки». Он уже участвовал в ледниковом шоу - вместе с фигуристкой Татьяной Волосожар, и их пара тогда одержала победу в проекте.