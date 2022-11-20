Washington Post: Россия и Иран согласовали договор о производстве иранских беспилотников в РФ

Как сообщили представители американской разведки и западных силовых структур в интервью Washington Post, сотрудничество Москвы и Тегерана переходит на следующий этап.

По информации источника, в начале ноября официальные лица России и Ирана согласовали договор о производстве иранских беспилотников в РФ. В переговорах приняла участие группа представителей российского оборонно-промышленного комплекса, которая посетила Тегеран.

Ожидается, что две страны будут работать вместе, "чтобы быстро передать проекты и ключевые компоненты, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев".

Соглашение, если оно будет полностью реализовано, еще больше укрепит российско-иранский альянс, который уже оказал решающую поддержку Москве в ее кампании на Украине.

Для Москвы соглашение поможет удовлетворить потребность в вооружении. По словам собеседников Washington Post, соглашение также означает экономическую и политическую выгоду для Ирана.