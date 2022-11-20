В Африке проходят совместные российско-алжирские военные учения

Алжиро-российские военные учения "Щит пустыни" начались в среду и продлятся до 28 ноября, в районе села Хамакир и города Башхар, недалеко от границы с Марокко.

В ходе них войска отрабатывают антитеррористические операции в условиях пустыни и оборону Алжира. Об сообщает EFE.

Учения проходят в районе города Башхар и города Хамакир, расположенных примерно в 130 км к юго-западу от него, недалеко от границы с Марокко.

В то же время США и их союзники Италия, Франция и Великобритания ведут авианосные боевые действия в Атлантическом океане и Средиземном море, отмечает EFE.

Согласно официальному заявлению Минобороны Алжира, около сотни российских десантников и мотострелков принимают участие в учениях по обнаружению и ликвидации террористических группировок в жарком климате пустыни. Такое же количество солдат участвуют в учениях из одной из североафриканских стран.

По данным EFE, Россия является важнейшим военным союзником Алжира и основным поставщиком в страну оружия и военных систем. В начале октября Алжир объявил об увеличении своего военного бюджета на 130% в 2023 году. Стратегические связи между двумя странами укрепились при президентстве Владимира Путина, особенно с приходом к власти в Алжире президента Абдельмаджида Теббуна в 2019 г.