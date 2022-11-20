Исполнитель роли Тора Крис Хемсворт приостановил карьеру из-за болезни Альцгеймера

На съемках нового фильма известны австралийский актер Крис Хемсворт узнал, что у него наследственная предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Актер, известный своей ролью Тора в фильмах Marvel, решил временно приостановить свою карьеру. В одном из интервью он рассказал об этом нелегком решении.

Крис Хемсворт приобрел популярность благодаря своим ролям в таких постановках, как "Тор" и "Мстители". Недавно австралиец работал над документальным сериалом "Без границ с Крисом Хемсвортом". На съемках одной из серий ему поставили неожиданный диагноз.

Крис Хемсворт услышал диагноз. Высока вероятность того, что в будущем у него разовьется болезнь Альцгеймера.

Актер прошел генетическое тестирование, которое выявило некоторые отклонения. Выяснилось, что у киношного Тора есть двойной ген APOE4, который он унаследовал от обоих родителей. Это в 8-10 раз повышает вероятность развития болезни Альцгеймера в будущем.

Врач, увидевший результаты анализов, позвонил актеру и предупредил, что у него не очень хорошие новости. Хемсворт, однако, хотел, чтобы операторы с камерами присутствовали во время его консультации со специалистом. Таким образом, реакция актера на это известие была увековечена на пленках снятого документального фильма.

В интервью Vanity Fair Хемсворт признался, что новость о генетическом грузе заставила его задуматься над экзистенциальными проблемами. Артист решил приостановить карьеру, чтобы сосредоточиться на семье.

"Сейчас я еду домой, у меня будет много свободного времени и я просто отдохну. Быть со своими детьми и семьей, пока я могу", - сказал актер.

Будем надеяться, что, несмотря на генетический груз, Крис войдет в счастливый процент тех, кто избежал болезни Альцгеймера.