Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал соотечественников при возможности покинуть страну до наступления зимы.

В обращении аргументировалась необходимость разгрузки энергосистемы, разрушенной массированными атаками Вооруженных Сил России.

Недавние отчеты показывают, что до 40% украинцев остаются без электричества после недавних массированных российских ракетных ударов. Это означает, что миллионы жителей этой страны в самые холодные месяцы могут быть отрезаны от электричества, воды или газа.

В связи со сложной ситуацией глава крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал своих соотечественников по возможности покинуть Украину.

"Если они смогут найти альтернативное место для проживания в течение следующих трех-четырех месяцев, это будет большим подспорьем для системы", - цитирует главу ДТЭК ВВС.

Тимченко, чья компания поставляет более четверти украинской электроэнергии, говорит, что с каждой российской атакой система становится все менее надежной, и ключом к ее поддержанию является снижение потребления электроэнергии. Энергетическая система не в состоянии производить достаточно электроэнергии для удовлетворения текущих потребностей.