Рут Хэндлер: создательница кукол Барби, признанного эталона женской красоты
Хэндлер — женщина неординарная и предприимчивая, родилась в США, в семье эмигрантов-евреев. Семья девочки была многодетной, была десятым по счету ребенком.
Жизнь семейства нельзя было назвать счастливой или богатой: работать пришлось с самых ранних лет, что, в принципе, никого из детей и не возмущало.
Еще в возрасте 10 лет Рут начала активно работать. Она была кассиром, официанткой, причем трудиться девочке и правда нравилось, уж тем более за достойное вознаграждение.
Вид милой улыбающейся девочки радовал покупателей, что тоже было плюсом для владельцев заведений.
После школы Рут поступила в колледж, чем разочаровала своих родителей, ведь те мечтали выгодно выдать хорошенькую дочку замуж.
В колледже девушка нашла свою первую любовь — Элиота Хэндлера, который мечтал стать художником.
Прожили вместе несколько десятков лет, вырастили двоих счастливых детей и прославились в качестве предпринимательских пар в США. Но начинали молодожены с малого. Рут устроилась секретарем на киностудию, а Элиот начал заниматься промышленным дизайном.
Все круто изменил общий друг семьи — Гарольд Мэтсон, который предложил Элиоту заняться совместным бизнесом.
Мужчина неплохо рисовал, поэтому можно было начать производить товары, сделанные по дизайнерским эксклюзивным эскизам.
Первая продукция представляла собой рамы для картин, ну а позже дело дошло до кукольных домиков. Которые, неожиданно для всех, стали пользоваться немалой популярностью.
Так компания вышла на рынок детских игрушек. Никакой конкуренции там в то время еще не было, а с учетом того, что Элиот был творческим человеком, а Рут прекрасным маркетологом, пара без труда смогла в легкую разобраться в желаниях детей и хитростях детского рынка.
Сотрудничество с Mickey Mouse Club, стандартизация красоты и безумная популярность — Рут смогла внести новый тренд, ведь теперь девочки хотели играть не с умильными пупсами, а с роскошными Барби, напоминающими взрослых девушек.
Опубликовано: Антон Райт
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