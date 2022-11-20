Рут Хэндлер: создательница кукол Барби, признанного эталона женской красоты

Хэндлер — женщина неординарная и предприимчивая, родилась в США, в семье эмигрантов-евреев. Семья девочки была многодетной, была десятым по счету ребенком.

Жизнь семейства нельзя было назвать счастливой или богатой: работать пришлось с самых ранних лет, что, в принципе, никого из детей и не возмущало.

Еще в возрасте 10 лет Рут начала активно работать. Она была кассиром, официанткой, причем трудиться девочке и правда нравилось, уж тем более за достойное вознаграждение.

Вид милой улыбающейся девочки радовал покупателей, что тоже было плюсом для владельцев заведений.

После школы Рут поступила в колледж, чем разочаровала своих родителей, ведь те мечтали выгодно выдать хорошенькую дочку замуж.

В колледже девушка нашла свою первую любовь — Элиота Хэндлера, который мечтал стать художником.

Прожили вместе несколько десятков лет, вырастили двоих счастливых детей и прославились в качестве предпринимательских пар в США. Но начинали молодожены с малого. Рут устроилась секретарем на киностудию, а Элиот начал заниматься промышленным дизайном.

Все круто изменил общий друг семьи — Гарольд Мэтсон, который предложил Элиоту заняться совместным бизнесом.

Мужчина неплохо рисовал, поэтому можно было начать производить товары, сделанные по дизайнерским эксклюзивным эскизам.

Первая продукция представляла собой рамы для картин, ну а позже дело дошло до кукольных домиков. Которые, неожиданно для всех, стали пользоваться немалой популярностью.

Так компания вышла на рынок детских игрушек. Никакой конкуренции там в то время еще не было, а с учетом того, что Элиот был творческим человеком, а Рут прекрасным маркетологом, пара без труда смогла в легкую разобраться в желаниях детей и хитростях детского рынка.

Сотрудничество с Mickey Mouse Club, стандартизация красоты и безумная популярность — Рут смогла внести новый тренд, ведь теперь девочки хотели играть не с умильными пупсами, а с роскошными Барби, напоминающими взрослых девушек.