Глава Минздрава Великобритании отрицает, что правительство стремится к более тесным связям с ЕС
Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай в воскресенье опроверг сообщения прессы о том, что Лондон стремится к более тесным связям с Брюсселем через три года после выхода из Европейского Союза.
Как сообщает Sunday Times, «члены правительства планируют поставить Великобританию на путь установления отношений, подобных швейцарским, с Европейским Союзом».
Инициатива, которая будет «направлена на укрепление экономических связей» с Европейским Союзом, пишет газета.
«Действительно важно, чтобы мы использовали свободу, которую дает нам Brexit. (…) Я хочу максимально использовать возможности, предлагаемые Brexit», - заявил министр здравоохранения Стив Барклай в эфире СМИ.
По данным Sunday Times, эта мера, которая, как указывает издание, будет очень непопулярна среди депутатов-консерваторов, выступающих за жесткий Brexit, может быть реализована в следующем десятилетии с целью снижения существующих торговых барьеров.
«Очевидно, что ЕС никогда не предложит нам это сразу, потому что они скажут, что вы пытаетесь получить масло и деньги на масло, но причина, по которой я думаю, что мы получим это, заключается в том, что это отвечает экономическим интересам обоих сторон», — сообщил источник The Sunday Times .
В четверг Риши Сунак заявил, что Великобритания должна «найти время» для заключения выгодных торговых сделок со своими партнерами после Brexit, в отличие от желания ее предшественников быстро заключать такие соглашения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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