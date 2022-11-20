В результате стрельбы в ночном клубе ЛГБТК в Колорадо-Спрингс 5 человек погибли и 18 получили ранения

Пять человек были убиты и 18 ранены незадолго до полуночи субботы в результате стрельбы в ночном клубе ЛГБТК в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США, сообщила полиция в воскресенье.

«Сегодня вечером в местном клубе произошла стрельба. У нас восемнадцать человек ранены и пятеро убиты», — заявила пресс-секретарь полиции Памела Кастро, предупредив, что число, изменится из-за тяжелого состояния госпитализированных.

Club Q поблагодарил за скорость реакции своих посетителей, которые усмирили стрелка и положили конец «гнусному нападению», говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Facebook. Полиция подтвердила, что наряд, прибывший в клуб смог арестовать нападавшего.

В субботу клуб объявил о проведении ЛГБТК-мероприятия, вечера «всех видов гендерной идентичности и стилей исполнения» по случаю Дня памяти трансгендеров, отмечаемого 20 ноября на международном уровне.

12 июня 2016 года американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил 50 человек в гей-клубе в Орландо (Флорида, юго-восток), Пульс, совершив самое страшное нападение в Штатах с 11 сентября 2001 года. .

Президент США Джо Байден отметил пятую годовщину резни в Орландо в прошлом году, объявив, что клуб станет национальным мемориалом.