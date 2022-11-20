Британский комик уничтожил крупную сумму после спора с Бэкхэмом о его участии в качестве амбассадора на ЧМ 2022

Британский комик уничтожил 10 000 фунтов (11 900 долларов) после того, как предъявил бывшему футбольному капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму вызов с тем, чтобы он отказался от своей роли посла на чемпионате мира в Катаре.

Звезда британского футбола Дэфид Бэкхэм направился в Катар, как футбольный посол Великобритании. Доха, как известно за долго до начала мундиаля подвергается критике за обращение с иностранными рабочими, права ЛГБТК+ и ограничительные социальные законы.

На прошлой неделе актер Джо Лайсетт заявил, что пожертвует деньги на благотворительность, если Бекхэм согласится разорвать отношения с организатором чемпионата мира, в противном случае он обещал просто уничтожить банкноты до начала турнира.

В воскресенье Лайсетт, одетый в радужное платье, опубликовал кадры, на которых он кладет две стопки 5-фунтовых банкнот в экструдер.

Лисетт ранее заявил, что Бекхэм стал бы «иконой геев», если бы покинул Катар, который является «одним из худших мест в мире для геев».

Бекхэм не признал вызов Лайсета публично, сообщают британские СМИ.