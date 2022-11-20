Папа Римский помолился за погибших в пожаре в Газе

Папа Римский Франциск в воскресенье, 20 ноября, почтил память погибших в результате пожара в жилом доме в секторе Газа.

«Давайте помолимся за жертв серьезного пожара, вспыхнувшего в лагере беженцев в Газе за последние несколько дней», — сказал лидер католической церкви после мессы в итальянском городе Асти в воскресенье.

«Пусть Господь примет тех, кто потерял свою жизнь, и «утешит население, которое годами испытывает конфликт», — попросил Папа Франциск.

21 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате пожара в четверг вечером. Причина пожара не была установлена.