Папа Римский помолился за погибших в пожаре в Газе
2022-11-20 16:21
Папа Римский Франциск в воскресенье, 20 ноября, почтил память погибших в результате пожара в жилом доме в секторе Газа.
«Давайте помолимся за жертв серьезного пожара, вспыхнувшего в лагере беженцев в Газе за последние несколько дней», — сказал лидер католической церкви после мессы в итальянском городе Асти в воскресенье.
«Пусть Господь примет тех, кто потерял свою жизнь, и «утешит население, которое годами испытывает конфликт», — попросил Папа Франциск.
21 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате пожара в четверг вечером. Причина пожара не была установлена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Папа Римский помолился за погибших в пожаре в Газе
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