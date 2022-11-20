Курдские ополченцы объявили возмездие Турции после рейда на свои позиции в Сирии

Курдское ополчение на севере Сирии объявило о возмездии за турецкие атаки на их позиции этом регионе.

«Эти атаки турецких оккупационных сил не останутся без ответа», — говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (СДС), которые возглавляют ополчение YPG.

Через неделю после взрыва бомбы в Стамбуле Турция начала военное наступление на курдские позиции на севере Ирака и севере Сирии.

Это было «время расчетов», сообщило министерство обороны Турции в воскресенье вечером в Twitter. «Террористические элементы» должны быть нейтрализованы, а нападения на Турцию - предотвращены. В центре атак: курдские ополченцы YPG и запрещенная Курдская рабочая партия РПК.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, турецкие ВВС атаковали курдские позиции на севере Сирии. По словам представителя организации, по меньшей мере 12 человек погибли, еще несколько получили ранения.

По данным YPG, атакам также подверглись сирийские правительственные посты. Пострадали районы Кобани и Алеппо. Турецкая сторона заявила, что в результате обстрелов было уничтожено 89 целей.