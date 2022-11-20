Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

Twitter восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Несмотря на технические неполадки, за час на него подписалось более 2 миллионов человек, а в воскресенье днем ​​их число превысило 70 миллионов.

Однако пока неизвестно, будет ли бывший президент заинтересован в возвращении на эту платформу.

Пользователи решили восстановить аккаунт президента Трампа в Twitter. В опросе, размещенном на портале его владельцем Илоном Маском, проголосовало чуть более 15 миллионов человек. 51,8% из них высказались за разблокировку аккаунта бывшего президента США.

Пока неизвестно, вернется ли Дональд Трамп в Twitter. В субботу он сказал, что ему это не интересно.

"Я не вижу для этого никаких оснований", — сказал бывший президент.

Он добавил, что он будет пользоваться своей новой платформы Truth Social, приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG), которое, по его словам, работает "феноменально хорошо" и лучше, чем Twitter.

Аккаунт Дональда Трампа был удален из Twitter в январе 2021 года. В то время у него было почти 89 миллионов подписчиков. Все указывает на то, что сейчас он пользовался бы не меньшей популярностью.

Хотя Трамп еще не опубликовал ни одного поста, к полудню воскресенья, 20 ноября у него было более 72 миллионов подписчиков.