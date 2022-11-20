Турция нанесла авиаудары по северной Сирии и Ираку. Анкара утверждает, что атаковала базы курдских боевиков, которые якобы использовались для совершения терактов против Турции.

Министерство обороны Турции заявило, что авиаудары были нанесены по базам Рабочей партии Курдистана и Курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористическими организациями.

Минобороны Турции назвало курдские позиции рассадником террористов, а также объявило час расплаты. Турция, защищая воздушную операцию, ссылалась на право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН.

Анкара нанесла более 20 авиаударов по объектам в северных сирийских провинциях Алеппо и Эль-Хасака. По меньшей мере шесть членов Сирийских демократических сил, в составе которых преобладают курды, и шесть солдат сирийской армии погибли. Штаб Сирийских демократических сил в Камышлы был уничтожен.

Авиаудары были нанесены через несколько дней после того, как Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана в взрыве бомбы в центре Стамбула, в результате которого шесть человек погибли и 81 получили ранения.