Пять человек погибли и 18 получили ранения в результате стрельбы в гей-клубе в США

Пять человек погибли и 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс, США, в субботу. Подозреваемый в совершении нападения задержан.

За несколько минут до полуночи в субботу в местную полицию начали поступать многочисленные звонки о стрельбе в Club Q, ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

В результате стрельбы пять человек погибли и 18 получили ранения. Полицейские задержали одного человека, подозреваемого в совершении нападения. Полиция не раскрывает мотивы этого человека.

Подозреваемый также был ранен. Чем закончилась стрельба, полиция не сообщает, однако отмечается, что правоохранители на месте происшествия не применяли оружие.



Это могло означать, что сами гости клуба помогли поймать преступника. На это также указывает заявление Club Q.

"Q Club опустошен бессмысленным нападением на наше сообщество. Наши молитвы и мысли со всеми жертвами, их семьями и друзьями", — говорится в заявлении сотрудников клуба, опубликованном в социальных сетях.