Президент Qualcomm заявил о готовности сотрудничать с производителями микросхем в Европе
2022-11-20 18:02
Генеральный директор транснациональной корпорации утверждает, что в ближайшие годы необходимо удвоить производство полупроводников для мира, в котором «все будет связано».
Кристиано Амон возглавляет и руководит Qualcomm с июня 2021 года. Международный производитель микросхем, производит сегодня чипы для более чем 2000 устройствах.
Последние примеры в мировой экономике, прежде всего в автобизнесе, показали так называемые «узкие места» в поставках чипов, связанные с пандемией коронавируса.
Многие предприятия вынуждены были увеличить расходы или приостановить производство из-за нехватки микросхем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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