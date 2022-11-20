Президент Qualcomm заявил о готовности сотрудничать с производителями микросхем в Европе

Генеральный директор транснациональной корпорации утверждает, что в ближайшие годы необходимо удвоить производство полупроводников для мира, в котором «все будет связано».

Кристиано Амон возглавляет и руководит Qualcomm с июня 2021 года. Международный производитель микросхем, производит сегодня чипы для более чем 2000 устройствах.

Последние примеры в мировой экономике, прежде всего в автобизнесе, показали так называемые «узкие места» в поставках чипов, связанные с пандемией коронавируса.

Многие предприятия вынуждены были увеличить расходы или приостановить производство из-за нехватки микросхем.