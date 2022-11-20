В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.

В воскресенье, 20 ноября 2022 года, губернатор Курской области РФ Роман Старвойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на территории региона действие «желтого» уровня террористической опасности продлено до 6 декабря текущего года.

Старвойт призвал жителей Курской области соблюдать бдительность и сообщать по единому номеру экстренных служб 112 о подозрительных лицах, оставленных без присмотра предметах и дронах.