В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности
2022-11-20 18:16
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.
В воскресенье, 20 ноября 2022 года, губернатор Курской области РФ Роман Старвойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на территории региона действие «желтого» уровня террористической опасности продлено до 6 декабря текущего года.
Старвойт призвал жителей Курской области соблюдать бдительность и сообщать по единому номеру экстренных служб 112 о подозрительных лицах, оставленных без присмотра предметах и дронах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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