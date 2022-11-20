Диетологи рассказали, как питаться зимой, чтобы не поправиться к весне

Повышение аппетита на фоне прихода осенне-зимнего сезона воспринимается как еще одно неизбежное зло вдобавок к погодным неприятностям.

Завтрак:

По мнению диетологов — самый важный прием пищи в течение дня. Пропуская завтрак, мы нарушаем метаболические процессы (результат — неудовлетворенность, раздражительность, слабость, вялость) и обрекаем себя на неизбежные перекусы и более обильный, чем это необходимо, компенсирующий и без того повышенный аппетит обед.

Приготовьте себе паровой омлет из яичных белков, или творожную запеканку (естественно — без сахара и из обезжиренного творога) — и подобный высокобелковый завтрак не только обеспечит вас энергией на несколько часов, но и гарантированно убережет от набора веса. Недаром же белковые диеты считаются наиболее эффективным способом похудеть в любой сезон.

Суп:

Суп — идеальное с точки зрения диеты блюдо в любой сезон. Теплая жидкость не только согревает и сохраняет витамины и минералы отварных овощей, но и наполняет пустой желудок, а разнообразие супов и их бюджетная доступность позволяют ввести это блюдо в рацион на постоянной основе. И чисто психологически тарелка с супом выглядит более убедительной, чем маленький бутерброд — хотя содержание калорий в них может быть примерно равным.

Морская рыба:

Высокое содержание омега-кислот в нежной и вкусной морской рыбе особенно важно в холодное время года: обеспечивая ресурсами нервную систему и мозг, рыба помогает бороться с осенне-зимней депрессией. Кроме того, легкоусвояемые жиры сохраняют красоту, не давая коже пересохнуть под влиянием холодного ветра и центрального отопления.

Специи:

Имбирный корень, корица, гвоздика, разные виды острого перца — все эти пряности обладают мощным согревающим и бодрящим эффектом и делают пищу более ароматной и вкусной, а значит, позволяют полноценно ею наслаждаться.

Кроме того, большинство этих специй обладают способностью эффективно сдерживать аппетит. Чемпионом же среди этих специй по праву считается имбирь. Его можно запаривать и пить как чай (что не только подавляет аппетит, но и способствует активному похудению), а можно при желании добавлять в мясные, рыбные или овощные блюда при готовке.

Вода:

Как ни парадоксально, холод ведет к дегидрации: теплый воздух в помещениях высушивает кожу, а из-за обилия одежды мы потеем гораздо больше, чем замечаем. Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, риск дополнительно увеличивается. Для полноценной диеты в холода важно пить не меньше, чем в теплое время года, даже если жажды вроде как и нет. Полтора-два литра чистой воды в день — и пусть она будет комнатной температуры или теплой. Вода заботится о том, чтобы пустой желудок не беспокоил.