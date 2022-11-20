Tok Now предлагает комиссионные за привлечение новых пользователей, пытаясь справиться с конкуренцией BeReal

Участники могут получить семь евро за каждого пользователя сети, который присоединяется к новому приложению TikTok с помощью своего кода и будет входить в систему семь дней подряд.

Учитывая неудержимое продвижение BeReal, социальной сети, которая пытается избежать ошибок других платформ, TikTok на данный момент запустил агрессивную стратегию в ЕС, чтобы финансово вознаграждать пользователей, которые приводят своих друзей в новое приложение TikTok Now.

Новый пользователь должен ввести реферальный код, и создать учетную запись на платформе, чтобы владелец кода получил два евро. Если, кроме того, он зайдет в систему в течение семи дней, владелец кода получит еще пять евро.

В свою очередь, новичок может сгенерировать собственный код, разослать его своим знакомым и собрать еще по семь евро за каждого присоединившегося и авторизовавшегося в установленное время.

TikTok Now уже позиционируется как самое загружаемое приложение как для Android, так и для iOS, обогнав BeReal, который месяцами находился на вершине рейтинга загрузок.

Стратегия экономических вознаграждений застала пользователей врасплох; некоторым пришлось объяснять в других социальных сетях, что это не розыгрыш, чтобы убедить знакомых, что это на самом деле не афера с пирамидой.

TikTok Now является независимым приложением от традиционного TikTok и работает идентично BeReal: чтобы увидеть, что другие пользователи сняли на свои переднюю и заднюю камеры, нужно сначала загрузить свои собственные снимки. В дополнение к изображениям вы можете выбрать 10-секундные видеоролики, а уведомление о добавлении контента приходит случайным образом один раз в день, как и в BeReal.