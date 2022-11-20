Байден - первый восьмидесятилетний президент США

Возраст президента Джо Байдена, которому 20 ноября «столкнуло» 80— его самое слабое место для переизбрания в 2024 году.

Когда президент США Рональд Рейган встречался с кандидатом от Демократической партии 56-летним Уолтером Мондейлом на вторых дебатах президентской кампании пресса писала, что президент, которому тогда было 73 года, почувствовал усталость после первых дебатов.

Корреспондент президентского пула от Baltimore Sun Генри Трюитт задал Рейгану щекотливый вопрос, есть ли у вас сомнения в том, что вы сможете выполнять свои функции в полную силу в случае международного кризиса?

«Вовсе нет, мистер Трюитт, и я хочу, чтобы вы знали, что я не использую возраст в этой кампании. Я не собираюсь использовать в политических целях молодость и неопытность моего оппонента», - заметило тогда Рейган.

Рейган покинул свой пост в январе 1989 года, менее чем за месяц до своего 78-летия. Он был самым старым президентом в истории Соединенных Штатов до того дня, когда Джо Байден вступил в должность 20 января 2021 года в возрасте 78 лет и двух месяцев. В это воскресенье Байден станет первым восьмидесятилетним президентом США.

День рождения Байдена вновь разжигает споры о его преклонном возрасте. Президент еще не принял окончательного решения, но неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Выборы состоятся, когда ему будет почти 82 года, а гипотетический второй срок он закончит в 86.

После смерти Елизаветы II только три главы государства в мире оказались старше Байдена: президент Камеруна Поль Бийя, 89 лет, глава Палестины, Махмуд Аббас, 87 лет, и король Саудовской Аравии, Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, 86 лет.



«Для людей законно спрашивать о моем возрасте. Это тот же вопрос, который они задавали мне, когда мне было 29 лет [он был избран сенатором в этом возрасте], достаточно ли я взрослый для этой должности. Я надеюсь, что смогу показать, что с возрастом приходят мудрость и опыт, которые позволяют нам делать вещи намного лучше», — заявил Байден во время президентской гонки в 2020 году.

Самый ярый конкурент Байдена, Дональд Трамп не на много отстает от нынешнего арендатора Белого дома ему уже 76 лет.