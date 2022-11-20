Французское общество раскололось на почве законопроекта о запрете проведения корриды
Всего несколько дней остается до начала слушаний во французском парламенте законопроекта о повсеместном запрете корриды на территории страны.
Францию снова штормит. На сей раз поводом для протестов стал законопроект депутата Эмрика Карона о запрете корриды. Накануне рассмотрения закона в различных городах страны прошли массовые манифестации зоозащитников и сторонников корриды.
Согласно социологическим исследованиям, за запрет выступает 74 процента французских граждан, а среди молодого населения число противников кровавого зрелища достигает 89 процентов.
Противоположные настроения царят в Стране Басков и Лангедоке, где протестующие требуют от французского правительства проявлять уважение к их культуре и образу жизни.
Опубликовано: Эльза Ли
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