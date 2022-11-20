Зоопарк в Берлине временно закрылся на карантин из-за обнаружения птичьего гриппа

Берлинские зоопарк пока не будет принимать посетителей, он закрыт на карантин: причиной стал обнаруженный птичий грипп.

Зоопарк в Берлине закрылся для посетителей на карантин в целях безопасности. Причиной послужил обнаруженный там случай заболевания его обитателя птичьим гриппом.

На минувшей неделе в зоопарке скончалась болотная птица молотоглав, относящаяся к пеликаньим. Проведенное исследование выявило, что причиной гибели стал птичий грипп.

Для минимизации рисков, связанных с дальнейшим распространением болезни, все птицы, находящиеся на территории зоопарка, были перемещены в вольеры, проводятся карантинные мероприятия. На данный момент других подтвержденных случаев заражения нет.