Крупный пожар возник в центре Москвы, недалеко от трех вокзалов
Крупный пожар произошел в воскресенье, 20 ноября, на крупном складе в центре Москвы, недалеко от площади трех железнодорожных вокзалов, сообщило МЧС России.
Клубы черного дыма поднимались высоко в небо, контрастируя с белым цветом заснеженных булыжников перед близлежащими Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами.
Поезда с этих станций соединяют российскую столицу с Санкт-Петербургом, Казанью и Владивостоком.
Пожар начался около полудня в двухэтажном кирпичном складе. Около 14:00 огонь охватил около 2500 квадратных метров здания.
Для тушения пожара на место прибыли три вертолета, пожарный поезд и 80 спасателей.
Со своей стороны, в РЖД заверили, что пожар «не угрожает пассажирам и не влияет на работу поездов».
Опубликовано: Тарас Медведев
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