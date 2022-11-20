Крупный пожар возник в центре Москвы, недалеко от трех вокзалов

Крупный пожар произошел в воскресенье, 20 ноября, на крупном складе в центре Москвы, недалеко от площади трех железнодорожных вокзалов, сообщило МЧС России.

Клубы черного дыма поднимались высоко в небо, контрастируя с белым цветом заснеженных булыжников перед близлежащими Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами.

Поезда с этих станций соединяют российскую столицу с Санкт-Петербургом, Казанью и Владивостоком.

Пожар начался около полудня в двухэтажном кирпичном складе. Около 14:00 огонь охватил около 2500 квадратных метров здания.

Для тушения пожара на место прибыли три вертолета, пожарный поезд и 80 спасателей.

Со своей стороны, в РЖД заверили, что пожар «не угрожает пассажирам и не влияет на работу поездов».