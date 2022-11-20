В Японии новая отставка министра, третья за месяц

Министр внутренних дел Японии Минору Терада ушел в отставку в воскресенье после серии финансовых скандалов, став третьим министром кабинета министров, покинувшим свой пост менее чем за месяц.

«Я только что подал прошение об отставке премьер-министру», — заявил Минору Терада на поспешно организованной пресс-конференции в воскресенье.

«Я чувствовал, что мои проблемы с политическим фондом не должны стать препятствием для работы парламента», - добавил он.

Минору Терада, переизбранный в Палату представителей в прошлом году как член Либерально-демократической партии (ПЛД), подал в отставку из-за обвинений в нецелевом использовании политических средств.

Он признался в парламенте, что его группа поддержки указала умершего человека в качестве казначея в своем ежегодном отчете о сборе средств на политические нужды.

Другие обвинения, опубликованные еженедельником «Шукан Буншун», также касались незаконных выплат его персоналу во время кампании по переизбранию в Палату представителей.

«Я хотел бы принести глубокие извинения за то, что ряд министров ушел в отставку во время парламентской сессии», — пожалел журналистам премьер-министр Фумио Кисида, добавив, что преемник Минору Тэрады будет назначен в понедельник.

Уход министра внутренних дел происходит чуть более чем через неделю после ухода министра юстиции Ясухиро Ханаши.

