Президент ФИФА Инфантино открыл ЧМ 2022 под теплые аплодисменты

За 90 минут до первой игры на главном стадионе ЧМ 2022 в Дохе вдруг ненадолго стало тихо.

Марсель Десайи, чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года, пронес кубок мира по газону футбольного поля. Это было уместно, так как бывший звездный игрок завершил свою карьеру в Катаре в 2006 году в клубе «Аль-Гарафа». Судя по всему, поклонники не забыли об этом и тепло встретили его.

Не менее теплые аплодисменты раздались, когда на стадион вместе с членами правящей семьи вышел президент ФИФА Джанни Инфантино.

Церемония открытия запомнилась фанатам футбола двумя основными моментами: разговором между голливудской звездой Морганом Фриманом и параспортсменом Ганимом Аль-Муфтахом, а также появлением Чон Кука, члена K-pop иконы BTS, который вместе с катарским певцом Фахад Аль-Кубайси исполнил новую песню «Мечтатели».

Люди в больших костюмах талисманов из предыдущих серий мундиаля, в том числе Tip & Tap с чемпионата мира 1974 года в Германии и Goleo с титульных поединков 2006 года, дополнили картину.

Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, своим приветствием чуть менее чем за 45 минут до начала игры завершил праздничную церемонию и официально объявил чемпионат мира открытым. 30 минут и 11 секунд — это была самая длинная церемония открытия в истории чемпионатов мира.