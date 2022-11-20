Полезные для здоровья свойства семян льна

Свойства льняного семени нельзя отнести только к лечебным и оздоровительным эффектам. Хотя, безусловно, они есть.

Полезные свойства льняного семени обусловлены помимо всего прочего наличием фитоэстрогенов со специфическим названием «лигнаны». Именно в льняном семени лигнанов содержится рекордно много.

Лигнаны обладают противовоспалительным свойством, а также они выводят канцерогены и токсины из организма. Кроме того, лигнаны, входящие в состав льняного семени — превосходные антиоксиданты, эффективно блокирующие действие вредных радикалов, чья цель — состарить нас как можно быстрее. Лигнаны же, наоборот, щедро одаривают нас возможностью жить долго и не страдать от болезней.

Всего одна чайная ложка масла из льняного семени содержит достаточное количество альфа-линоленовой кислоты, чтобы стимулировать выработку около 3г полезнейших омега-3-жирных кислот. Для сравнения: во всем нашем суточном рационе (среднестатистическом, конечно же) содержится почти в полтора раза меньше этого вещества, необходимого для здоровья сердечно-сосудистой системы. Свойства омега-3-жирных кислот весьма убедительны — ведь их регулярное употребление сокращает риск возникновения инсульта или инфаркта почти на 75%!

Кроме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, альфа-линоленовая кислота, в избытке присутствующая в льняном семени, обладает свойством разжижать кровь, делая ее менее вязкой. Это крайне полезно при тромбозах, флебитах, варикозном расширении вен. Также употребление льняного семени показано при язвенных болезнях, гастритах, запорах и при других заболеваниях системы ЖКТ.

Свойства льняного семени для похудения:

Льняное семя с давних времен славится своими полезными свойствами, помогающими похудеть и приобрести желанные формы. Очень мягко и деликатно (в отличие от любых медицинских препаратов и БАДов) льняное семя, перетертое в муку, впитывает значительное количество жиров, которое вы потребляете с обедом или ужином, и выводит их из организма.

Кроме того, с помощью льняного семени можно проводить естественную чистку кишечника — для этого достаточно лишь употребить в течение суток 1 столовую ложку перетертых семян, запивая их небольшим количеством воды или кефира.

2-3 раза в год имеет смысл проводить более глобальную чистку кишечника с помощью льняного семени, употребляя его по следующей схеме: первые 6-8 дней съедать по 1 чайной ложке тертых семян, смешанных со 100г кефира. Следующие 6-8 дней — по 2 чайных ложки на те же 100г кефира или обезжиренного йогурта без добавок. И наконец последние 6-8 дней — уже по 3 чайных ложки на 100г кисломолочки. Чтобы поддерживать стройность фигуры и нормальный вес, можно время от времени добавлять немного тертых льняных семян в еду — посыпать ими супы или вторые блюда.