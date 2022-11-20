Эксперты рассказали, что делать, если вы считаете себя некрасивой

Навязчивые мысли — это образы, действия и идеи, которые возникают против воли человека и не поддаются контролю.

Наличие навязчивых мыслей говорит о повышенной тревожности и страхе, которые очень сложно побороть. Навязчивые мысли могут встречаться при заболеваниях психического спектра: депрессии, неврозах, обсессивно-компульсивном расстройстве, анорексии или булимии и так далее.

В некоторых случаях навязчивые мысли — это естественное явление. Совершенно нормально беспокоиться о чем-либо, когда причина повышенной возбудимости не становится вашей главной проблемой. Тем не менее не спешите ставить себе диагноз: сегодня мы подробно разберем отличие «нормы» от болезни.

Внешность неважна?

Во все времена самой актуальной мыслью была озабоченность своей внешностью. Люди всегда желали ее улучшить, считая, что внешний облик — это главная ценность, от которой зависит личное счастье, карьера и успех со стороны противоположного пола. И зачастую даже самая невероятная красавица способна найти недостаток в своей внешности, испытывая чувство неудовлетворенности, глядя на себя в зеркало.

Дисморфофобия и дисморфомания:

Синдромы дисморфофобии и дисморфомании — это состояния психики, при которых человек чересчур озабочен своей внешностью, не может адекватно оценивать особенности своего тела и делает все возможное для исправления надуманных недостатков.

При этих расстройствах человек может начать увлекаться пластическими операциями, сидеть на диетах, что нередко приводит к анорексии или булимии. Но и эти способы не помогают достичь желаемого результата и избавиться от критического оценивания себя.

При дисморфофобии переживания носят навязчивый характер. В основе лежит страх, что некоторые особенности или дефекты внешности станут заметны другим людям, привлекут их внимание. Как следствие, у человека развивается постоянная и чрезмерная тревожность.

4 шага на пути к принятию себя:

вопрос-ответ-

Можно попробовать начать с самого сложного: разрешить себе побыть в том состоянии, когда вы себе не нравитесь, и посмотреть, какие чувства вы испытываете… Подумать о том, что дают вам эти ощущения? Что вы делаете, чтобы не испытывать возникающие негативные эмоции? Как вы заботитесь о себе в такие моменты и на кого хотите произвести эффект?

Задача данных вопросов к себе — это разбор и анализ внутреннего конфликта, который возникает в период недовольства собой. Разбор помогает человеку заглянуть внутрь себя, увидеть свои потребности и обратить внимание на нужды, которые он испытывает. Также, делая акцент на чувствах, вы помогаете себе научиться не избегать их, а честно проживать то, что возникает внутри. Тем самым снижаете уровень тревоги, раздражительности и стресса.

ценности и ориентиры-

Когда вас настигают мысли о своих недостатках и изъянах, важно ориентироваться на собственные ценности, способности и достоинства. Найдите опору во внутренних ресурсах. Иногда, думая лишь о плохом, мы забываем о том, сколько в нас хорошего: насколько мы успешны, чего мы добились, какими положительными качествами мы обладаем, что ценим в себе.

мотивация и развитие-

Мы начинаем сомневаться в себе и в своей внешности в те периоды жизни, когда стоим на месте и не развиваемся либо боимся принять какое-то важное решение. Начинаем терять интерес к чему-либо, мотивация сходит на нет. Тогда, чтобы избежать внутреннего конфликта, отыгрываемся на своей внешности и перестаем нравиться себе. Нам проще скинуть этот груз хотя бы на что-то и найти хоть какое-то оправдание для нерешительности. В такие моменты стоит подумать об ответственности и взять свою жизнь под контроль.

поддержка и обучение-

Вы можете обратиться за помощью к психологу, который поможет разобраться с вашей проблемой, поработать над самооценкой и уверенностью. Также вы можете помочь себе самостоятельно: хвалите себя за успехи и достоинства, в том числе и внешние. Придумайте занятия, которые будут способствовать вашему развитию — как физическому, так ментальному. Учитесь адаптировать свои недостатки под достоинства и не забывайте про заботу о себе.

Это простые и в то же время сложные способы, которые требуют времени, сил, желания и необходимости выйти из зоны своего комфорта. Если вы готовы сделать хотя бы один шаг на пути к лучшей версии себя, то за ним обязательно пойдет и следующий, который приведет вас к полному принятию себя.